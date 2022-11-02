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14 минут назад

Собчак уличили в незаконной рекламе алкоголя

Никита Бородкин

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве вынесло предупреждение Ксении Собчак из-за рекламы алкоголя в интернете. Как пишет РИА Новости, в ведомстве заявили, что на одном из YouTube-каналов появилась реклама игристого вина, распространителем которой выступила журналистка.

Согласно закону о рекламе в России запрещено рекламировать алкогольные напитки в интернете. Кроме того, в таких материалах должна присутствовать маркировка о вреде потребления спиртного.

Собчак заявила, что находится в большой беде

Согласно заключению антимонопольщиков, действия Собчак подпадают под действие статьи 14.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства о рекламе»). В постановлении отмечается, что подобное нарушение журналистка совершает впервые. Сейчас она может обжаловать решение УФАС в арбитражном суде в течение 10 суток со дня вручения постановления или его копии.

Напомним, что в конце октября Собчак уехала из страны, перебравшись в Литву по израильскому паспорту. Предполагается, что журналистка покинула Россию из-за того, что может являться фигуранткой дела о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. В ходе расследования ее директор Кирилл Суханов был арестован на два месяца.

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