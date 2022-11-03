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36 минут назад

Раскрыта схема мошенничества с вирусной рассылкой писем от «госорганов»

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Схема мошенничества с вирусной рассылкой писем от «госорганов» раскрыта специалистами «Лаборатории Касперского». Злоумышленники спекулируют на актуальной новостной повестке и используют в своей схеме адрес, похожий на официальную почту одного из ведомств, предупреждает ТАСС.

Раскрыта схема мошенничества с вирусной рассылкой писем от «госорганов»
Фото: UnsplashUnsplash

Мошенники рассылают письма от лица правоохранительных и государственных органов. Они предлагают скачать приложение для «безопасного» пребывания в интернете. Однако в итоге человек скачивает программу-шифровальщик. По информации специалистов, данные на устройстве оказывались зашифрованы, а за возвращение доступа к ним злоумышленники просили выкуп в размере около 1,2 миллиона рублей.

Руководитель группы защиты от почтовых угроз в «Лаборатории Касперского» Андрей Ковтун призывал пользователей соблюдать бдительность, критически относиться к любым предложениям в сети и позаботиться о цифровой защите своих устройств и данных.

Ранее стало известно о новой мошеннической схеме в Telegram. Злоумышленники начали использовать фейковые группы с названием «Избранное» для кражи личных данных.

Общество,Лаборатория Касперского,
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