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37 минут назад

Из Приморья в КНДР впервые за два года отправили поезд

ТАСС

Первый за два года поезд отправился из Приморья в КНДР. В трех вагонах состава транспортируют 30 лошадей породы орловский рысак, сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

Из Приморья в КНДР впервые за два года отправили поезд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Впервые за два года через пограничный переход "Хасан" (РФ) - "Туманган" (КНДР) отправлен поезд, (он перевозит - прим. ТАСС) 30 лошадей. В каждом из трех вагонов по 10 животных", - сообщили в пресс-службе, добавив, что идет подготовка к возобновлению регулярного железнодорожного сообщения между РФ и КНДР.

Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области сообщает, что пять жеребцов и 25 кобыл прибыли в железнодорожный пункт пропуска "Хасан" из Суздаля в трех специально оборудованных автовозах. При досмотре состояние животных оценивалось как удовлетворительное. Орловский рысак - первая заводская культурная порода лошадей в России, порода легкоупряжных лошадей с наследственно закрепленной способностью к резвой рыси.

До февраля 2020 года через погранпереход "Хасан" - "Туманган" курсировал пассажирский поезд, сообщение было приостановлено в качестве превентивной меры для предотвращения распространения коронавируса. На Восточном экономическом форуме в сентябре посол КНДР в России Син Хон Чхоль на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко сообщил, что в сентябре откроется граница между государствами и возобновится грузооборот, затем сроки были сдвинуты.

Общество,Олег Кожемяко,Россельхознадзор,
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