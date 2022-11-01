Россияне перестали посещать популярный курорт и тем самым вызвали на нем проблемы

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что прошедшим летом почти никто из россиян не приехал на отдых в страну. Об этом сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что из-за этого пострадала туристическая отрасль Греции.
«Мы в принципе не поддерживали горизонтальный запрет на посещение Евросоюза россиянами, но у нас, Греции, действительно были последствия, в том числе и как у туристического направления, от того, что мы присоединились к Евросоюзу во всех санкционных пакетах, потому что этим летом практически никто из России не приехал в Грецию, а почти все россияне, которые хотели путешествовать, отправились в Турцию. Так что мы заплатили цену добросовестным выполнением санкционного пакета, и я убежден, что мы поступили правильно», – рассказал Мицотакис в Таллине после встречи с главой правительства Эстонии Каей Каллас.
Он также рассказал о военной помощи Украине, которую оказывает Греция.
«Мы оказали большую военную поддержку Украине. Не буду по понятным причинам вдаваться в подробности, но украинцы очень довольны той помощью, которую мы им предложили, и претензий к ее оказанию не было», – рассказал он.
Отметим, что курорты Греции долгое время оставались одними из самых популярных мест отдыха среди туристов из России.
Согласно данным сервиса сравнения цен на туры «Слетать.ру», Греция заняла первое место в топ-10 самых посещаемых россиянами курортных стран за 2016 год.