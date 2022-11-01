Россияне перестали посещать популярный курорт и тем самым вызвали на нем проблемы

«Мы в принципе не поддерживали горизонтальный запрет на посещение Евросоюза россиянами, но у нас, Греции, действительно были последствия, в том числе и как у туристического направления, от того, что мы присоединились к Евросоюзу во всех санкционных пакетах, потому что этим летом практически никто из России не приехал в Грецию, а почти все россияне, которые хотели путешествовать, отправились в Турцию. Так что мы заплатили цену добросовестным выполнением санкционного пакета, и я убежден, что мы поступили правильно», – рассказал Мицотакис в Таллине после встречи с главой правительства Эстонии Каей Каллас.