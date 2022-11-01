В Сарове накренился памятник Ленину

Памятник Владимиру Ленину, ставший угрозой для жизни жителей Сарова, убрали с одноименной площади и отправили на восстановление. Об этом рассказал на своей странице «ВКонтакте» мэр города Алексей Сафонов.

Фото: VK VK

Мэр отметил, что отсутствие памятника вызвало много вопросов. Он объяснил, что в ночь на 31 октября монумент накренился так стильно, что стал опасен для прохожих. Причиной Сафонов назвал сильный ветер.

Памятник осмотрели специалисты, они пришли к выводу, что восстановить его устойчивость на месте невозможно. По их словам, закладные камни памятника пришли в негодность и конструкция потеряла жесткость.

В итоге памятник решили отправить на ответственное хранение.

Мэр подчеркнул, что памятник детально обследуют и разработают проект его восстановления.