В Сарове накренился памятник Ленину

Памятник Владимиру Ленину, ставший угрозой для жизни жителей Сарова, убрали с одноименной площади и отправили на восстановление. Об этом рассказал на своей странице «ВКонтакте» мэр города Алексей Сафонов.
Мэр отметил, что отсутствие памятника вызвало много вопросов. Он объяснил, что в ночь на 31 октября монумент накренился так стильно, что стал опасен для прохожих. Причиной Сафонов назвал сильный ветер.
Памятник осмотрели специалисты, они пришли к выводу, что восстановить его устойчивость на месте невозможно. По их словам, закладные камни памятника пришли в негодность и конструкция потеряла жесткость.
В итоге памятник решили отправить на ответственное хранение.
Мэр подчеркнул, что памятник детально обследуют и разработают проект его восстановления.
В 2021 году памятник Ленину пропал из сквера в Липецке. Власти объяснили, что решили обновить памятник к 22 апреля - дню рождения Ленина. В 2020 году в Белгороде демонтировали памятник Ленину из-за отколовшейся руки, в 2022-м отреставрированный монумент пообещали вернуть на его место.