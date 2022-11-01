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1 час назад

В Сарове накренился памятник Ленину

Елена Прошина

Памятник Владимиру Ленину, ставший угрозой для жизни жителей Сарова, убрали с одноименной площади и отправили на восстановление. Об этом рассказал на своей странице «ВКонтакте» мэр города Алексей Сафонов.

В Сарове накренился памятник Ленину
Фото: VKVK

Мэр отметил, что отсутствие памятника вызвало много вопросов. Он объяснил, что в ночь на 31 октября монумент накренился так стильно, что стал опасен для прохожих. Причиной Сафонов назвал сильный ветер.

Памятник осмотрели специалисты, они пришли к выводу, что восстановить его устойчивость на месте невозможно. По их словам, закладные камни памятника пришли в негодность и конструкция потеряла жесткость.

В итоге памятник решили отправить на ответственное хранение.

Мэр подчеркнул, что памятник детально обследуют и разработают проект его восстановления.

В 2021 году памятник Ленину пропал из сквера в Липецке. Власти объяснили, что решили обновить памятник к 22 апреля - дню рождения Ленина. В 2020 году в Белгороде демонтировали памятник Ленину из-за отколовшейся руки, в 2022-м отреставрированный монумент пообещали вернуть на его место.

Общество,Алексей Сафонов,
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