В День народного единства на телебашнях в 26 городах России включат подсветку

"Вечером 4 ноября эстафету праздничных шествий и концертов подхватят телебашни РТРС, оснащенные архитектурно-художественной подсветкой. <…> Телебашни преобразятся в сверкающие калейдоскопы из государственных символов и патриотических визуальных образов: триколор, двуглавый орел, флаги и гербы регионов и городов, георгиевская лента, поздравления будут сочетаться и чередоваться по-своему в каждом городе. Гвоздем программы станет проекция изображения памятника Минину и Пожарскому, в честь подвига которых учрежден День народного единства, на телебашне в Нижнем Новгороде", - сообщили в пресс-службе.