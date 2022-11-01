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Удары по территории Украины отчасти стали ответом на террористическую атаку Киева на корабли в Севастополе. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Отчасти так и есть. Это не все, что мы могли бы сделать», — заявил Путин, отвечая на вопросы журналистов после трехсторонних переговоров глав России, Азербайджана и Армении в Сочи.
Правительство Японии в интересах энергетической безопасности приняло решение сохранить участие в проекте «Сахалин-1», который будет переведен в российскую юрисдикцию. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщила газета Nikkei.
Издание напомнило, что Япония получает 95% своего импорта сырой нефти с Ближнего Востока. Власти страны считают, что участие в российских проектах необходимо для обеспечения дифференцированных и стабильных поставок энергии.
Проценты по вкладам в дружественных валютах, в том числе и юанях, могут вырасти, если Центробанк России снизит требования к обязательным резервам по таким депозитам. Об этом со ссылкой на ответ ЦБ на инициативу Ассоциации банков России пишут «Известия».
«По предварительным оценкам, указанная возможность может быть реализована ориентировочно 1 апреля 2023 года», — уточняется в письме регулятора.
Движение судов по зерновому коридору безопасности будет приостановлено из-за использования его Украиной для ведения боевых действий против России. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ, размещенном в Telegram-канале ведомства.
В Минобороны отметили, что движение судов приостанавливается до прояснения ситуации с совершенной Украиной террористической атакой на суда в Севастополе. «В складывающихся условиях, не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях», - подчеркивается в заявлении военного ведомства.
Популяция лососевых на Камчатке, где добывается 50% этой рыбы, находится под угрозой исчезновения из-за действий добытчиков рассыпных драгоценных металлов. Потенциально под угрозой рыба во всех реках региона. Об этом со ссылкой на межрегиональную общественную организацию «Экологическая безопасность» пишут «Известия».
Экологи считают, что из-за действий компании «Корякгеолдобыча» по разработке месторождения россыпной платины Сейнав-Гальмоэнанского платиноносного горного узла могла погибнуть вся красная рыба в реке Вывенка, где вылавливали до 12 тыс. тонн лососевых ежегодно. Росрыболовство начало административное расследование по обращению экологов.