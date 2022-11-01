Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 9 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

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По-прежнему для самолетов остаются закрытыми аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниям предлагается продолжать перевозку пассажиров через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.

Отмечается, что все остальные аэропорты страны работают штатно. Все изменения в расписании работы воздушных гаваней и рейсов на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.