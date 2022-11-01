Известный священник сравнил Хэллоуин со скоморошеством

Со скоморошеством сравнил Хэллоуин в своем Telegram-канале известный священник и блогер, настоятель храма Георгия Победоносца в подмосковном Нахабине Павел Островский. Свой пост он стилизовал под старославянское письмо.

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«Позвольте, честные братья и сестры, молвить глагол о Хеллоуине басурманском. И не в защиту оного, а ради сравнения его со скоморошеством лютым, русским, в тряпье облаченным и глумливым непотребством приправленным», — обратился он к подписчикам.

Островский заметил, что многие осуждают отмечающих «заморский» праздник и наряжающихся в «бесовщину тыквенную» людей. Он напомнил, что очень похожие традиции были издревле на Руси.

«Русь наша из древности славилась переодеваниями во всякую нечисть поганую, ношением масок чудовищных и тем, чтобы мужики одежду бабью напяливали, а бабы в ответ мужчинские шмотки приходовали», — написал священник.

В следующем посте Островский перешел со «страннославянского» на «пряморусский» и выказал свое отношение к включению Хеллоуина в жизнь детей.

«Я не вижу ничего плохого, когда дети устраивают маскарад, карнавал и веселье. Но я против того, чтобы все это смешивалось с пошлостью и нечистью», — заявил он.

Пошлость — это то, что должно быть стыдным, а не выставляемым наружу, нечисть — это то, что должно быть отвратительным и явно не смешным, подчеркнул священник.

«Мне все равно, откуда придет праздник и веселье к детям, лишь бы они проводили побольше времени в оффлайне», — отметил он.