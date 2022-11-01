Раскрыты способа обмана в продуктовом магазине

Нередко посетители продуктовых магазинов оказываются жертвой мошенников. Способы для обмана покупателей раскрыл юрист, председатель правления Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий в интервью радио Sputnik.
«Самый распространенный способ обмана покупателей — это несоответствие цены в чеке и ценника. То есть человек на прилавке увидел одну цену товара, а по штрих-коду пробился более дорогой товар или товар с большим весом», — рассказал Недзвецкий, подчеркнув, что единственный способ защититься от обмана — проверять чек возле кассы.
Как отметил юрист, часто кассир пробивает один и тот же товар дважды. Следующий вариант обмана — незаметное сканирование штрих-кода от продукта, которого нет в корзине у покупателя, добавил юрист. В Московском обществе защиты прав потребителей нередко сталкиваются с ситуацией, когда в чеке не учитывается скидка на тот или иной товар.
«Есть очень распространенный вариант, когда не учитывается скидка, указанная на ценнике. (...) На полке магазина написано, что есть скидка, акция, стоимость товара снижена и так далее, но по факту на кассе пробивается та цена, которая была без скидки», — резюмировал Недзвецкий.
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