Роспотребнадзор: почти треть россиян привились от гриппа

Роспотребнадзор сообщил, что 45,5 млн жителей России вакцинировались против гриппа, что составляет почти треть от общей численности населения страны.
"На текущий период привито более 45,5 млн человек. Это составляет 31,0% от численности населения страны", цитирует «Интерфакс» ведомство.
Также отмечается, что в России "продолжается снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ)".
Ранее "СП" писала, что за последние сутки в нашей стране зафиксирован 5 781 новый случай коронавируса COVID-19. Общее число заболевших в России к утру 31 октября достигло 21 429 506. Госпитализирован за сутки был 491 человек.