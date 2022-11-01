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43 минуты назад

Роспотребнадзор: почти треть россиян привились от гриппа

Свободная пресса

Роспотребнадзор сообщил, что 45,5 млн жителей России вакцинировались против гриппа, что составляет почти треть от общей численности населения страны.

Роспотребнадзор: почти треть россиян привились от гриппа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На текущий период привито более 45,5 млн человек. Это составляет 31,0% от численности населения страны", цитирует «Интерфакс» ведомство.

Также отмечается, что в России "продолжается снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ)".

Ранее "СП" писала, что за последние сутки в нашей стране зафиксирован 5 781 новый случай коронавируса COVID-19. Общее число заболевших в России к утру 31 октября достигло 21 429 506. Госпитализирован за сутки был 491 человек.

Общество,Роспотребнадзор,
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