Роспотребнадзор: почти треть россиян привились от гриппа

Роспотребнадзор сообщил, что 45,5 млн жителей России вакцинировались против гриппа, что составляет почти треть от общей численности населения страны.

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"На текущий период привито более 45,5 млн человек. Это составляет 31,0% от численности населения страны", цитирует «Интерфакс» ведомство.

Также отмечается, что в России "продолжается снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ)".