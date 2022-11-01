С 1 ноября в России изменятся правила поверки счетчиков

В России с 1 ноября вступил в силу обновленный стандарт поверки бытовых счетчиков. Об этом сообщила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

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«Новый ГОСТ должен решить несколько задач: усилить механизм борьбы с мошенниками, снять противоречия в поверке и стандартизировать работу с перспективой перехода на дистанционное снятие показаний в автоматическом режиме», — рассказала Лебединская в беседе с агентством «Прайм».

Она добавила, что россияне реже делают поверку, а чаще меняют счетчики.

В обновленном стандарте также прописаны требования к проверяющим организациям. У них должна быть аккредитация и документация с описанием процедуры.