В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
31 минуту назад

В Минздраве РФ заявили о стабилизации ситуации по коронавирусу

Национальная Служба Новостейиещё 2

Эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в России стабилизовалось, однако риски тяжелого течения инфекции сохраняются для людей старшего возраста и для тех, кто имеет хронические болезни.

В Минздраве РФ заявили о стабилизации ситуации по коронавирусу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом журналистам сообщил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. По его словам, число новых случаев коронавируса c середины сентября постепенно снижается. Это связано с тем, что среди населения сформировался определенный уровень иммунитета, как в результате проведения вакцинации, так и вследствие ранее перенесенного заболевания.

Чуланов отметил, что применяемые вакцины по-прежнему эффективны в отношении новых вариантов коронавируса. В частности, назальная вакцина уже через 14 дней после вакцинации индуцирует стойкий местный и общий иммунный ответ, и защищает от тяжелого течения заболевания и летального исхода.

Ранее Андрей Продеус заявил в эфире НСН, что назальная вакцина может блокировать на слизистой попадание коронавируса внутрь организма, сообщает Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Общество,Андрей Продеус,Владимир Чуланов,Минздрав РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители