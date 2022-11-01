В Минздраве РФ заявили о стабилизации ситуации по коронавирусу

Эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в России стабилизовалось, однако риски тяжелого течения инфекции сохраняются для людей старшего возраста и для тех, кто имеет хронические болезни.

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Об этом журналистам сообщил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. По его словам, число новых случаев коронавируса c середины сентября постепенно снижается. Это связано с тем, что среди населения сформировался определенный уровень иммунитета, как в результате проведения вакцинации, так и вследствие ранее перенесенного заболевания.

Чуланов отметил, что применяемые вакцины по-прежнему эффективны в отношении новых вариантов коронавируса. В частности, назальная вакцина уже через 14 дней после вакцинации индуцирует стойкий местный и общий иммунный ответ, и защищает от тяжелого течения заболевания и летального исхода.