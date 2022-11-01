Какие законы вступают в силу в России с ноября

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в ноябре 2022 года и коснутся многих россиян.

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Начало осеннего призыва в России

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В этом году, согласно указу президента РФ, осенний призыв стартует 1 ноября, что на месяц позже обычного и коснется 120 тыс. человек. К участию в специальной военной операции на Украине призывники привлекаться не будут.

Новые стандарты для застройщиков

С 1 ноября заработает стандарт "зеленого" строительства многоквартирных жилых домов и система добровольной сертификации по нему. Планируется, что ДОМ.РФ станет центральным органом системы и определит правила сертификации. Также готовятся возможности цифровой оценки через единую систему наш.дом.рф, в которой зарегистрированы все застройщики РФ — через личный кабинет они получат возможность пройти такую оценку.

Ограничения для брокеров

Брокеры с 1 ноября не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 10%. Ранее порог для таких сделок составлял 15%.

Вывоз красной икры с Камчатки

На Камчатке с 1 ноября вводятся ограничения на вывоз красной икры в ручной клади или авиабагаже в размере не более 10 кг на одного пассажира в рамках эксперимента, который направлен на противодействие браконьерству. Эксперимент планируется провести на Камчатке до 25 августа 2025 года.

Эксперимент по открытому ПО

По постановлению правительства начнется эксперимент по предоставлению права на использование открытого программного обеспечения, что позволит развить эту сферу. Участие будет добровольным, заявку на него можно подать с 1 ноября по 1 апреля 2023 года. Программа продлится до 30 апреля 2024 года.

Кредитные каникулы для военных