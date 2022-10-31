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23 минуты назад

Олег Тиньков решил отказаться от российского гражданства

ТАСС

Предприниматель и бывший владелец "Тинькофф банка" Олег Тиньков решил отказаться от российского гражданства. Об этом он сообщил в понедельник на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Олег Тиньков решил отказаться от российского гражданства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я официально отказался от российского гражданства", - написал Тиньков.

Справка о выходе из гражданства, которую опубликовал предприниматель, датируется 26 октября.

В конце марта основатель TCS Group - головной структуры "Тинькофф банка" - Олег Тиньков был включен в санкционный список Великобритании. После этого семейные трасты, связанные с Тиньковым, в результате ряда сделок избавились от всей своей доли в компании, а группа "Интеррос" стал держателем примерно 35,08% акций компании.

Общество,Олег Тиньков,Тинькофф банк,
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