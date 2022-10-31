Предприниматель и бывший владелец "Тинькофф банка" Олег Тиньков решил отказаться от российского гражданства. Об этом он сообщил в понедельник на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).