Предприниматель и бывший владелец "Тинькофф банка" Олег Тиньков решил отказаться от российского гражданства. Об этом он сообщил в понедельник на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
"Я официально отказался от российского гражданства", - написал Тиньков.
Справка о выходе из гражданства, которую опубликовал предприниматель, датируется 26 октября.
В конце марта основатель TCS Group - головной структуры "Тинькофф банка" - Олег Тиньков был включен в санкционный список Великобритании. После этого семейные трасты, связанные с Тиньковым, в результате ряда сделок избавились от всей своей доли в компании, а группа "Интеррос" стал держателем примерно 35,08% акций компании.