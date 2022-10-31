Поплавская поделилась неожиданной историей о Собчак

Актриса Яна Поплавская у себя в Telegram-канале поделилась неожиданной историей, связанной с телеведущей Ксенией Собчак. По ее словам, она произошла в 2007 году.

Поплавская уточнила, что обратилась к Собчак с просьбой навестить детей в трансплантологии РДКБ. Особенно встретиться с телеведущей хотела одна тяжелобольная девочка Авиталь.

Актриса отметила, что Собчак сразу согласилась помочь.

В день, когда телеведущая приехала в больницу, на улице стоял 20-градусный мороз, но машину с ней отказались пускать на территорию медучреждения из-за проблем с «пропуском» или «ошибке в номере», добавила Поплавская.

«К моему удивлению, Ксения не стала скандалить, даже не "прошипела" матерного слова в адрес охраны, она вышла из автомобиля и пошла по январскому морозу, сквозь снег, в джинсах и майке с полными пакетами подарков. А идти до корпуса — это пройти всю огромную территорию больницы. Не попросив горячего чая, она сразу направилась к Авиталь и другим детям. Они были счастливы! А персонал больницы не мог поверить своим глазам», — поведала актриса.

Она подчеркнула, что Собчак сделала это не на «публику», а лишь для детей и их мам. Более того, позже телеведущая взяла под свою опеку Авиталь. Поплавская указала, что девочка выжила, ей сделали пересадку почки и на данный момент она живет в Санкт-Петербурге.

«Это был человеческий поступок, который я запомнила на всю жизнь. Я потом звонила Ксении, благодарила. А она ответила: "Вы что, Яна, это же дети!"» — рассказала актриса.

По словам Поплавской, она помнит эту историю до сих пор и поэтому во что бы Собчак «не вляпывалась» ничего не говорит.