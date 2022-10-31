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18 минут назад

Baza: из России начали выпускать ранее подлежавших мобилизации граждан

Газета.Ruиещё 1

Из России теперь могут выехать граждане, которым ранее было запрещено покидать страну из-за мобилизации. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Из РФ начали выпускать ранее подлежавших мобилизации граждан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что подлежавших мобилизации удалили из базы пограничников.

Ранее сообщалось, что россиянин получил уведомление о запрете на выезд из России до 2222 года при попытке поехать за границу.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину, что мероприятия по частичной мобилизации закончены. По его словам, в армию призваны 300 тыс. человек, 41 тыс. из них уже находятся в зоне СВО. Путин подчеркнул, что отправлять на передовую нужно только хорошо подготовленных мобилизованных. Среди главных задач он обозначил экипировку, подготовку и слаживание военнослужащих.

Указ об окончании частичной мобилизации в России президент пока не подписал. Источник «Ведомостей» ранее сообщал, что документа может и не быть.

Общество,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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