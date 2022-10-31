Минтруд напомнил о трех выходных в ноябре

«В ноябре помимо традиционных выходных дней, субботы и воскресенья, нас ожидает ещё один, дополнительный выходной день. В первую неделю ноября отдыхать предстоит три дня подряд — с 4 по 6 ноября включительно», — говорится в сообщении в Telegram.