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25 минут назад

Минтруд России напомнил о трёх выходных в ноябре

RT на русском

Россияне в начале месяца будут отдыхать с 4 по 6 ноября, напомнили в Министерстве труда и социальной защиты.

Минтруд напомнил о трех выходных в ноябре
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В ноябре помимо традиционных выходных дней, субботы и воскресенья, нас ожидает ещё один, дополнительный выходной день. В первую неделю ноября отдыхать предстоит три дня подряд — с 4 по 6 ноября включительно», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала об изменении графика выплаты пенсий в связи с празднованием Дня народного единства.

Общество,Минтруд России,Торгово-промышленная палата,
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