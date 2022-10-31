В России выявили 5 781 новый случай коронавируса

В России за сутки выявили 5 781 новый случай коронавируса, сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За последние 24 часа в стране госпитализировали 491 человека. Это на 19,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 23 субъектах, снижение – в 39, ситуация осталась без изменений в 23 субъектах.

Скончался за сутки 71 человек. При этом выздоровели 7 073 человек.

Всего с начала пандемии в РФ выявили 21 429 506 случаев коронавируса. Умерли с начала пандемии 390 175 человек. Количество людей, переборовших болезнь, выросло до 20 803 197.