Раскрыта история «железнодорожного» стиля архитектуры

«Одним из его основателей считается Рудольф Желязевич, автор типовых проектов станций на пути между Москвой и Питером. В это время закладываются основные принципы проектирования пассажирских вокзалов: это симметричные в плане здания, с вертикальным элементом — башней или шпилем и прилегающим к ним залами ожидания», — рассказал эксперт.