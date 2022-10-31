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1 час назад

Раскрыта история «железнодорожного» стиля архитектуры

Мослента

Историю «железнодорожного» стиля архитектуры раскрыл в разговоре с «Мослентой» научный сотрудник Музея транспорта Москвы Никита Голованов. По его словам, свое начало этот стиль берет с середины XVIII века.

Раскрыта история «железнодорожного» стиля архитектуры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так называли принцип, который применили при строительстве Санкт-Петербурго-Московской железной дороги. Впоследствии он был распространен на застройку всех магистральных железных дорог.

«Одним из его основателей считается Рудольф Желязевич, автор типовых проектов станций на пути между Москвой и Питером. В это время закладываются основные принципы проектирования пассажирских вокзалов: это симметричные в плане здания, с вертикальным элементом — башней или шпилем и прилегающим к ним залами ожидания», — рассказал эксперт.

Кроме того, продумывалась и внутренняя эргономика: потоки пассажиров не пересекались, а залы ожидания разных классов разделялись друг от друга.

В Москве, по словам Голованова, самым значительным сосредоточением транспортной архитектуры можно назвать площадь Трех вокзалов.

Ранее частичку Древнего Рима обнаружили в Москве. Речь идет о Сыромятническом гидроузле на Яузе.

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