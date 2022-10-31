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30 минут назад

Умер художник Ревель Федоров

Газета.Ru

Глава Чувашской республики Олег Николаев сообщил, что художник Ревель Федоров умер в возрасте 92 лет.

Умер художник Ревель Федоров
Фото: СоцсетиСоцсети

"С глубоким прискорбием воспринял новость об уходе из жизни нашего выдающегося земляка, народного художника РСФСР Ревеля Федоровича Федорова", - написал он в Telegram-канале.

Он отметил, что работы Федорова хранятся в музеях России, а также стран Европы и Америки. Федоров награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Золотой медалью Российской Академии художеств и другими наградами.

26 октября французский художник-абстракционист Пьер Сулаж скончался в возрасте 102 лет.

Общество,Олег Николаев,РАХ,
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