Умер художник Ревель Федоров

Глава Чувашской республики Олег Николаев сообщил, что художник Ревель Федоров умер в возрасте 92 лет.

"С глубоким прискорбием воспринял новость об уходе из жизни нашего выдающегося земляка, народного художника РСФСР Ревеля Федоровича Федорова", - написал он в Telegram-канале.

Он отметил, что работы Федорова хранятся в музеях России, а также стран Европы и Америки. Федоров награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Золотой медалью Российской Академии художеств и другими наградами.