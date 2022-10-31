Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе

Текущая рабочая неделя будет сокращенной и продлится четыре дня, затем россиян ожидают трехдневные выходные в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября.
Согласно производственному календарю на 2022 год, рабочая неделя продлится четыре дня - с 31 октября (понедельник) по 3 ноября (четверг). Последний рабочий день на этой неделе будет сокращен на час. Выходные продлятся с 4 по 6 ноября - с пятницы по воскресенье.
Следующие длинные выходные ожидают россиян уже в 2023 году. Новогодние праздники будут длиться девять дней - с субботы, 31 декабря 2022 года, по воскресенье, 8 января 2023 года.