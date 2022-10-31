Какие изменения ждут россиян в ноябре

В ноябре в России вступят в силу несколько важных нововведений. Например, часть россиян получит надбавку к пенсии, заработают ограничения на вывоз икры в самолете с Камчатки, а также начнется осенний призыв. Рассказываем, какие еще изменения ждут жителей страны в ноябре.

Перерасчет пенсий

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С ноября возрастут пенсии для некоторых категорий россиян. В частности, это затронет тех, кому в октябре исполнилось 80 лет. Для них удвоится фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. Она будет составлять 14 441 рубль 48 копеек вместо 7 220 рублей 74 копеек. Сумма окажется еще больше, если пенсионер работал на Крайнем Севере или у него на содержании есть нетрудоспособные члены семьи. Чтобы получать выплату, никаких заявлений подавать не нужно – все назначат автоматически.

Кроме того, в ноябре вырастет размер доплат к пенсии летчиков и шахтеров. Подобная индексация происходит четыре раза в год. В частности, увеличенную сумму получат члены летных экипажей гражданских лайнеров, которые наработали определенный стаж: у мужчин – это 25 лет, у женщин – не менее 20 лет. Требование могут сократить на пять лет, если человек перестал работать по состоянию здоровья. В среднем доплата составляет чуть более 21 тысячи рублей.

Также пенсию пересчитают некоторым гражданам, работавшим в угольной промышленности. Среди них –например, шахтеры и сотрудники горноспасательных частей. Средний размер доплаты составляет 5 тысяч рублей.

Осенний призыв

С 1 ноября в России начнется осенняя призывная кампания в армию. По указу Владимира Путина на срочную службу в Вооруженные силы РФ должны отправиться 120 тысяч человек.

В этом году осенний призыв стартует на месяц позже из-за проведения в стране частичной мобилизации, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Призванные в армию граждане пройдут службу на территории России. Они не будут задействованы в специальной военной операции, подчеркнул министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Маркировка для упакованной воды

С 1 ноября в РФ стартует новый этап внедрения маркировки упакованной воды. С этого момента ее производители, импортеры и продавцы должны передавать сведения об обороте продукции при помощи системы электронного документооборота. Ранее сообщалось, что подавляющее большинство розничных магазинов страны к этому сроку будут готовы к новому этапу. Практика цифровой маркировки упакованной воды в РФ действует с 2021 года. Такой подход направлен на то, чтобы снизить в РФ оборот контрафактной продукции.

Ограничения на провоз икры

С 1 ноября в стране ограничат вывоз красной икры с Камчатки. По новому закону в самолет пассажиру разрешат пронести не более 10 килограммов продукта. Мера будет действовать до августа 2025 года и коснется только икры без заводской упаковки с маркировкой Евразийского экономического союза. Таким образом власти борются с вывозом незаконно добытого деликатеса.

Помощь семьям мобилизованных в Москве

С 1 ноября семьи мобилизованных москвичей смогут в упрощенном порядке подать заявление на выплату ежемесячных пособий на детей. То же самое касается единовременного пособия молодым родителям (речь идет о тех, чей возраст не превышает 36 лет на дату рождения ребенка).

Эти выплаты в период прохождения мобилизованным военной службы будут назначаться без учета доходов семьи. Также не станут оценивать ее уровень имущественной обеспеченности. Для ежемесячных пособий не будут учитывать и суммы, поступившие на банковские счета или вклады членов семьи.

Кроме того, детские выплаты назначат в размере 100% суммы прожиточного минимума для детей, который установлен в столице. Заявления можно будет подать в любом из семи флагманских офисов "Мои документы". Кроме того, в центре поддержки семей мобилизованных москвичей. Он расположен по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.

"Пени, прощайте!"

С 1 ноября компания Мосэнергосбыт объявляет акцию по списанию пени за просроченные платежи по электроэнергии. Она распространится на тех, кто погасит задолженность и имеющиеся начисления по счету за ноябрь этого года. При этом показания нужно передать с 15 по 30 декабря.

Пункты обогрева для бездомных

В столице с 1 ноября заработают круглосуточные пункты обогрева "Социальный патруль" для бездомных. Пять автобусов со вместительностью до 15 человек будут дежурить рядом с Белорусским, Киевским, Курским, Павелецким и Ярославским вокзалами. Нуждающимся дадут отогреться, напоят горячим чаем, окажут всю необходимую помощь, а также отправят желающих на ночлег в Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки. Мобильные пункты обогрева продолжат работу до 1 апреля 2023 года.

Подготовка к Новому году

С 1 ноября в столичном музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" откроется резиденция Деда Мороза. Специально для москвичей и гостей города были подготовлены новые мастер-классы, экскурсии, а также локации. Например, заработает "Терем волшебства" – здание, выполненное в виде почтового ящика. В нем посетителей встретят главные символы праздника – Деда Мороза и Снегурочку.

Кроме того, для гостей разработали увлекательный квест "Приключения под Новый год". По его сюжету, детям нужно найти календарные месяцы, которые перепутались и были разбросаны по разным частям усадьбы. Чтобы исправить эту ситуацию, им предстоит выполнить всевозможные задания. Для гостей постарше также подготовили квест "Тайна новогоднего огонька", "Игрушечное королевство "Щелкунчика" и другие мероприятия.

Закрытие участка зеленой линии метро

С 12 ноября в московском метро на полгода закроют участок Замоскворецкой линии от "Автозаводской" до "Орехова". За это время специалистам предстоит выполнить большой объем работ. Фактически они возведут новый тоннель длиной в 120 метров на участке от "Царицына" до "Кантемировской".