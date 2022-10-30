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1 час назад

Прогноз погоды: синоптик рассказал о ливнях со снегом в Центральной России

Газета.Ru

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в центральной части России ожидаются ливни с очаговыми зарядами снега. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Синоптик рассказал о ливнях со снегом в Центральной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В результате арктического вторжения ливни в Центральной России перейдут в очаговые заряды снега, а землю впервые в сезоне местами припорошит символическим снежным покровом высотой от 0,1 до 1-3 см», — написал он.

Кроме того, из-за возможных заморозков на дорогах будет образовываться гололедица, предупредил он, поэтому водителям стоит сменить летнюю резину на зимнюю.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что снег и похолодание до 2-3 градусов мороза днем ожидаются в столичном регионе на следующей неделе.

Он подчеркнул, что ожидается небольшой снег. Однако во вторник осадки будут уже менее интенсивными.

Водителей предупредили о гололеде на дорогах Москвы

До этого главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова также отмечала, что в ночь на понедельник, 31 октября, в Москве температура воздуха опустится ниже нуля, местами ожидается гололедица и небольшие осадки, возможен мокрый снег.

Общество,Евгений Тишковец,Роман Вильфанд,Марина Макарова,
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