Более 316,8 млн тестов на коронавирус провели в России

Более 316,8 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса проведено в России. Об этом со ссылкой на данные Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф».
«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 316,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», - говорится в сообщении. Отмечается, что за последние сутки проведено 132 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 343 человека.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области за прошедшие сутки зарегистрировали 207 новых случаев COVID-19.