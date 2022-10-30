В российском регионе на помойку выкинули цинковые гробы

Гробы и другие ритуальные принадлежности всегда вызывают внутри особые чувства. Многие предпочитают лишний раз не смотреть на них, чтобы не думать о смерти. Но те, для кого гробы и венки — просто бизнес, явно относятся к этому иначе. Разумный предел цинизма перешли ритуальщики из Белгорода — они решили выбросить цинковые гробы в обычный мусорный бак, чем взволновали жителей города.

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Белгородцы обнаружили на помойке сразу несколько цинковых гробов (вместе с иконами и пакетами). Их это шокировало, и они пожаловались силовикам. Полиция сразу же поняла, кто это сделал. Оказалось, что неуважение к окружающим и вообще к смерти продемонстрировала местная ритуальная компания.

Для похорон родственники военных используют деревянные гробы, а цинковые им становятся просто не нужны. Ну, ритуальщики и решили не заморачиваться, чем в итоге обратили на себя внимание силовиков. По данным Baza, гробы пролежали на мусорке несколько дней.

В сентябре глава Минобороны Сергей Шойгу говорил, что с начала спецоперации на Украине погибли 5937 человек. После этого министерство не озвучивало статистику. Периодически появляется информация о смертях лишь некоторых россиян. К примеру, 10 октября на Украине погиб 28-летний Алексей Мартынов, который возглавлял один из отделов в правительстве Москвы. Чиновника мобилизовали 23 сентября и отправили на фронт «практически через несколько дней». В юности мужчина служил в Семёновском полку, но боевого опыта у него не было.