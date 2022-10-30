В учебных заведениях Минобороны прошел Географический диктант

Курсанты вузов и воспитанники довузовских образовательных организаций Минобороны России приняли участие в международной акции «Географический диктант», проводимой Русским географическим обществом, сообщает ТАСС со ссылкой на российское военное ведомство.

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Акция прошла на 84 площадках в 65 образовательных организациях Минобороны России, из них: 28 довузовские, три военные профессиональные образовательные организации и 34 военные образовательные организации и их филиалы.

В этом году акция проходит на всех континентах под слоганом «Мой край. Моя страна. Мои открытия». Задания основного варианта диктанта впервые переведены на три иностранных языка: английский, испанский и французский.

Накануне российские курсанты завоевали рекордное количество медалей на Всемирных курсантских играх.

Россия на соревнованиях завоевала 145 медалей (73 золотых, 46 серебряных, 26 бронзовых). Второе место одержала Республика Беларусь (семь золотых, 19 серебряных, 18 бронзовых), третье ― Армения (четыре золотых, одна серебряная, одна бронзовая).

Ранее в Краснодарском авиаучилище состоялся первый выпуск женщин – военных летчиков.

До этого сообщалось, что студенткам гражданских вузов разрешили проходить военную подготовку.

Вопрос об обучении девушек в военных учебных центрах поднял замглавы Минобороны Николай Панков. Он отметил, что запрос на обучение со стороны девушек «колоссален». Шойгу поддержал эту инициативу, добавив, что на эту тему ежегодно приходят «сотни писем». Он также напомнил, что в этом году состоялся первый прием девушек в летное училище, и студентки показывают хорошие результаты.