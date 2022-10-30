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48 минут назад

Стало известно, когда полностью восстановят движение по Крымскому мосту

News.ru

Движение автомобилей по Крымскому мосту в полном объеме будет запущено до конца года, заявил в эфире «Соловьев Live» председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. По его словам, ремонт поврежденной нитки трассы идет с опережением графика.

Стало известно, когда полностью восстановят движение по Крымскому мосту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Работы идут с опережением графика, насколько мы информированы, поэтому вполне возможно, что к Новому году крымчане получат подарок. И эта поврежденная нитка начнет работу даже раньше, чем декларировалось, — рассказал Константинов.

Также он отметил, что до конца 2022 года завершится ремонт дороги из Чонгара в Мелитополь. Именно по этой трассе будет передвигаться транспорт из Мариуполя в Таганрог и обратно.

Дорога Чонгар — Мелитополь вся в ямах, уже приступили к ремонту и этой дороги. Все будет до Нового года завершено, — заверил глава Госсовета Крыма.

Взрыв на мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенилось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. Жертвами взрыва стали четыре человека.

В Центре общественных связей ФСБ в организации теракта на Крымском мосту обвинили Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководителя Кирилла Буданова. По данным ведомства, взрывчатка была закамуфлирована под рулоны со строительной пленкой. Задержаны восемь подозреваемых.

Общество,Владимир Константинов,НАК,ФСБ,
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