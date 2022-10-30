Очередь на Керченскую переправу сократилась до 600 грузовиков

Свыше 600 грузовых автомобилей ожидают очереди на Керченскую переправу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края в воскресенье.

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"На сегодня в очереди на переправу остаются около 600 грузовиков. Основная часть фур находится на парковках Темрюкского района, еще часть - в Славянском. На перехватывающих стоянках работают пункты обогрева, организовано бесплатное горячее питание, волонтеры раздают водителям воду и чай", - говорится в сообщении. В субботу власти сообщали, что в очереди на переправу находятся 720 грузовиков.

Власти отмечают, что с 27 октября в Краснодарском крае ввели ограничение проезда к Керченской паромной переправе. Действующие правила и условия водителям разъясняют на десяти постах ДПС. Если машина едет в Крым с неприоритетными к отправке товарами, ее направляют по альтернативному сухопутному маршруту - от Таганрога Ростовской области до Джанкоя Республики Крым.

С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября 2022 года по 07:00 мск 30 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 22 564 пассажира, 11 822 единицы автотранспорта и 442 железнодорожных вагона.