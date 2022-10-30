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1 час назад

Кабмин утвердил план подготовки празднования 225-летия Пушкина

ТАСС

Правительство России утвердило план мероприятий по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина из более чем 80 мероприятий. Как сообщается в воскресенье на сайте кабмина, распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Утвержден план подготовки празднования 225-летия Пушкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"План насчитывает более 80 мероприятий, большинство из которых пройдут в юбилейном 2024 году. Самой масштабной его частью станет общероссийская программа реставрации и реэкспозиции мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в музее-заповеднике "Болдино" в Нижегородской области отреставрируют дом культуры, построенный в 1937 году. Реставрация ждет музеи в подмосковных усадьбах Захарово и Вяземы, где Пушкин часто бывал в детстве.

"В Санкт-Петербурге, в доме 12 на набережной Мойки, где скончался поэт, запланировано создание нового информационно-кассового центра. Кроме того, будет обновлена экспозиция в Царскосельском лицее", - говорится в сообщении. Также в деревне Выра Гатчинского района Ленинградской области, где бывал Пушкин, планируют создать новую постоянную экспозицию в музее "Дом станционного смотрителя".

Кроме того, всем интернет-пользователям станут доступны десятки тысяч статей и монографий, посвященных великому поэту, а также рукописные источники, хранящиеся в Пушкинском Доме в рамках проекта по оцифровке фонда Института русской литературы (Пушкинского Дома).

Президент РФ Владимир Путин поручил организовать в 2024 году в России празднование 225-летия со дня рождения Пушкина, 5 июля 2021 года был опубликован соответствующий указ главы государства.

Общество,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Правительство РФ,
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