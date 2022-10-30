В России предложили добавить новый штамп в паспорте

Особый штамп для бабушек и дедушек о наличии внуков предложили ввести представители Общественной палаты России. При согласии родителей, он будет ставиться в паспорта старшего поколения. Об этом пишут «Известия».

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Члены ОП предложили правительству изменить законы таким образом, чтобы дедушки и бабушки имели законное право воспитывать внуков без необходимости оформления разнообразных разрешительных документов.

Авторы проекта пояснили, что можно ввести, в частности, специальный штамп в паспортах о наличии внуков. Его будут ставить в отделах МВД при согласии обоих родителей, либо одного из них, если второй по тем или иным причинам отсутствует.

Согласно проекту, отметка позволит старшему поколению воспитывать внуков при длительном отсутствии родителей. К примеру, во время летних каникул.