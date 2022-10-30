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57 минут назад

В Чехии травят в школе детей беженцев с Украины, заставляя слушать гимн России

Вечерняя Москва

В Чехии дети украинских беженцев столкнулись с дискриминацией, при этом они являются объектом травли, потому что «хуже говорят по-чешски и выглядят иначе». Об этом сообщает издание Aktuálně.cz.

В Чехии дети украинских беженцев столкнулись с травлей в школах
Фото:  Pixabay Pixabay

— Насмешки, плевки в тетрадь и российский гимн на переменах. В некоторых школах украинским детям их одноклассники устраивают травлю, — сказано в публикации.

О проблеме в социальных сетях сообщил староста чешского поселка Тетин Матей Главаты. Он рассказал, что таких историй много, и иногда дело «доходит до физической расправы».

— В последнее время в соцсетях распространяется история из начальной школы в городе Лазне-Белоград. Там местные ученики второго класса включили российский гимн в момент, когда их украинская одноклассница зашла в классную комнату, — сообщается в статье.

Также в одном из поселков на востоке Чехии одноклассники наплевали в тетрадь сыну украинской беженки, который ходит во второй класс в одну из местных школ.

— Причина не в ненависти чешских детей к украинским одноклассникам, а в ненависти их родителей, которые передают ее своим детям, а те неосознанно распространяют дальше, — заявил Главаты.

Эстонское МВД предложило усилить контроль за прибывающими в страну украинскими беженцами. Об этом 28 октября сообщил министр иностранных дел республики Лаури Ляэнеметс. Он выступил с инициативой внести поправку в закон об иностранцах, согласно чему украинцев в стране обяжут сообщать правительству свое местонахождение и контактную информацию.

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