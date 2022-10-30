В Чехии дети украинских беженцев столкнулись с травлей в школах

В Чехии дети украинских беженцев столкнулись с дискриминацией, при этом они являются объектом травли, потому что «хуже говорят по-чешски и выглядят иначе». Об этом сообщает издание Aktuálně.cz.

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— Насмешки, плевки в тетрадь и российский гимн на переменах. В некоторых школах украинским детям их одноклассники устраивают травлю, — сказано в публикации.

О проблеме в социальных сетях сообщил староста чешского поселка Тетин Матей Главаты. Он рассказал, что таких историй много, и иногда дело «доходит до физической расправы».

— В последнее время в соцсетях распространяется история из начальной школы в городе Лазне-Белоград. Там местные ученики второго класса включили российский гимн в момент, когда их украинская одноклассница зашла в классную комнату, — сообщается в статье.

Также в одном из поселков на востоке Чехии одноклассники наплевали в тетрадь сыну украинской беженки, который ходит во второй класс в одну из местных школ.

— Причина не в ненависти чешских детей к украинским одноклассникам, а в ненависти их родителей, которые передают ее своим детям, а те неосознанно распространяют дальше, — заявил Главаты.