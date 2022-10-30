В России создадут единую базу жертв политических репрессий

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев объявил о создании в России единой базы данных жертв политических репрессий. Его слова приводит пресс-служба СПЧ в своем Telegram-канале.

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Глава организации подчеркнул, что 30 октября в День памяти жертв политических репрессий страна продолжает вспоминать о «страшной странице» в своей истории, которая «не должна быть забыта». Фадеев отметил, что «Россия не отрицает то, что нам не по душе, и не пытается замести нелицеприятные факты под ковер».

«Мы с коллегами активно занимаемся просветительской деятельностью, следим за мемориалами и найденными захоронениями, работаем над созданием единой базы данных жертв политических репрессий», — указал глава СПЧ.