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25 минут назад

В России создадут единую базу жертв политических репрессий

Газета.Ruиещё 3

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев объявил о создании в России единой базы данных жертв политических репрессий. Его слова приводит пресс-служба СПЧ в своем Telegram-канале.

В России создадут единую базу жертв политических репрессий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава организации подчеркнул, что 30 октября в День памяти жертв политических репрессий страна продолжает вспоминать о «страшной странице» в своей истории, которая «не должна быть забыта». Фадеев отметил, что «Россия не отрицает то, что нам не по душе, и не пытается замести нелицеприятные факты под ковер».

«Мы с коллегами активно занимаемся просветительской деятельностью, следим за мемориалами и найденными захоронениями, работаем над созданием единой базы данных жертв политических репрессий», — указал глава СПЧ.

25 февраля 1956 года Никита Хрущев с трибуны XX съезда КПСС прочитал «секретный» доклад с критикой Иосифа Сталина. Четырехчасовое выступление первого секретаря ЦК партии шокировало делегатов в зале. Когда же выдержки из доклада ушли в народ, советское общество разделилось на сторонников прежнего курса и тех, кто поверил в демократизацию режима. Видный деятель партии и правительства Анастас Микоян спустя годы утверждал в своих мемуарах «Так было», что именно он предложил сделать доклад XX съезду – и хотел, чтобы его прочитал Поспелов. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

Общество,Валерий Фадеев,Анастас Микоян,КПСС,Совет по правам человека,
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