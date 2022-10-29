В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
26 минут назад

Жена Карла III Камилла едва не попала в авиакатастрофу

Super.ru

Королева-консорт Камилла не раз признавалась в аэрофобии. Однажды она рассказала журналистам, как в ужасе сидела на трапе частного самолета и напрочь отказывалась заходить в салон. Привести ее в чувство удавалось только Карлу III: во время взлета он всегда держал жену за руку. Но не в этот раз.

Жена Карла III едва не попала в авиакатастрофу
Фото: Super.ruSuper.ru

По информации британского издания The Daily Mail, 75-летняя новоиспеченная королева переборола страхи и в одиночку отправилась в свой любимый аюрведический ритрит SOUKYA, расположенный в индийском штате Бангалор. Отпуск прошел гладко. Но на обратном пути, когда самолет авиакомпании British Airways уже заходил на посадку, в его нос врезалась птица. По крайней мере, об этом говорит огромная вмятина на фото, которое добыли журналисты.

Не можем даже представить, какой ужас испытала Камилла. Но к счастью, все обошлось. Эксперты утверждают, что столкновения с птицами в авиации не редкость и для самолета не критичны. А вот Букингемский дворец внештатную ситуацию пока никак не комментирует.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители