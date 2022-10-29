Жена Карла III едва не попала в авиакатастрофу

Королева-консорт Камилла не раз признавалась в аэрофобии. Однажды она рассказала журналистам, как в ужасе сидела на трапе частного самолета и напрочь отказывалась заходить в салон. Привести ее в чувство удавалось только Карлу III: во время взлета он всегда держал жену за руку. Но не в этот раз.

По информации британского издания The Daily Mail, 75-летняя новоиспеченная королева переборола страхи и в одиночку отправилась в свой любимый аюрведический ритрит SOUKYA, расположенный в индийском штате Бангалор. Отпуск прошел гладко. Но на обратном пути, когда самолет авиакомпании British Airways уже заходил на посадку, в его нос врезалась птица. По крайней мере, об этом говорит огромная вмятина на фото, которое добыли журналисты.