Собчак прервала молчание

Журналистка Ксения Собчак раскритиковала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» журналистов и блогеров, которые позволяют себе резкие высказывания в ее адрес.
Собчак отметила, что высказывания сотрудников СМИ по текущей повестке вызывают у нее чувство глубокого и мрачного удивления.
Журналистка подчеркнула, что на фоне ситуации с уголовным делом, в рамках которого двое молодых мужчин могут потерять свободу на значительный срок, не следует соревноваться «в остроумии, предположениях, теориях заговора», а также распространять фейки.
Собчак предположила, что хейтеры якобы ненавидят ее за то, что она не состоит «ни в чьей тусовке». Она добавила, что презирает их за мелочность.
«Да, я в беде. Видимо, в большой беде», - призналась журналистка, отметив при этом, что будет рада, если ее сообщение подарит улыбку тем, кто ее недолюбливает.