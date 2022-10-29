Собчак прервала молчание

Журналистка Ксения Собчак раскритиковала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» журналистов и блогеров, которые позволяют себе резкие высказывания в ее адрес.

Собчак отметила, что высказывания сотрудников СМИ по текущей повестке вызывают у нее чувство глубокого и мрачного удивления.

Журналистка подчеркнула, что на фоне ситуации с уголовным делом, в рамках которого двое молодых мужчин могут потерять свободу на значительный срок, не следует соревноваться «в остроумии, предположениях, теориях заговора», а также распространять фейки.

Собчак предположила, что хейтеры якобы ненавидят ее за то, что она не состоит «ни в чьей тусовке». Она добавила, что презирает их за мелочность.