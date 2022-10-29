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43 минуты назад

Собчак прервала молчание

Илья Родин

Журналистка Ксения Собчак раскритиковала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» журналистов и блогеров, которые позволяют себе резкие высказывания в ее адрес.

Собчак отметила, что высказывания сотрудников СМИ по текущей повестке вызывают у нее чувство глубокого и мрачного удивления.

Собчак впервые прокомментировала дело о вымогательствах у главы Ростеха

Журналистка подчеркнула, что на фоне ситуации с уголовным делом, в рамках которого двое молодых мужчин могут потерять свободу на значительный срок, не следует соревноваться «в остроумии, предположениях, теориях заговора», а также распространять фейки.

Собчак предположила, что хейтеры якобы ненавидят ее за то, что она не состоит «ни в чьей тусовке». Она добавила, что презирает их за мелочность.

«Да, я в беде. Видимо, в большой беде», - призналась журналистка, отметив при этом, что будет рада, если ее сообщение подарит улыбку тем, кто ее недолюбливает.

Общество,Видео,Ксения Собчак,
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