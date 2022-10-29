Минкульт захотел лишить званий уехавших из России артистов

В Министерстве культуры России разрабатывается законопроект о лишении званий артистов, которые уехали из страны после начала специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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В случае если закон примут, артистов, которые уехали из России, а также публично осудили СВО, лишат званий народных и заслуженных деятелей культуры.

По данным Mash, на данный момент обсуждаются меры наказания, которую пропишут в законопроекте. Отмечается, что среди них есть и планы по лишению гражданства.