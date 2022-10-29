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50 минут назад

Минкульт захотел лишить званий уехавших из России артистов

Lenta.ru

В Министерстве культуры России разрабатывается законопроект о лишении званий артистов, которые уехали из страны после начала специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Минкульт захотел лишить званий уехавших из России артистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В случае если закон примут, артистов, которые уехали из России, а также публично осудили СВО, лишат званий народных и заслуженных деятелей культуры.

По данным Mash, на данный момент обсуждаются меры наказания, которую пропишут в законопроекте. Отмечается, что среди них есть и планы по лишению гражданства.

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Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сравнила уехавших из страны россиян с крысами и предложила не возвращаться. По ее словам, те, кто уехал за рубеж и стал поливать грязью свою родину, «пусть остаются там и не возвращаются в Россию, если им там хорошо».

Общество,Валентина Матвиенко,Минкультуры России,Совет Федерации,
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