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25 минут назад

В Екатеринбурге появится посвященный «Наутилус Помпилиус» арт-объект

Lenta.ru

В Екатеринбурге появится посвященный советской и российской рок-группе «Наутилус Помпилиус» арт-объект, головоногий моллюск. Он будет установлен на фасаде одного из зданий Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ). Об этом сообщил ТАСС ректор УрГАХУ, заслуженный архитектор России, член-корреспондент РААСН Александр Долгов.

В Екатеринбурге появится посвященный «Наутилус Помпилиус» арт-объект
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На фасаде дома по адресу Толмачева, 24 будет установлена табличка в честь группы. Она будет служить напоминанием о том, что именно на этом месте когда-то начинались репетиции «Наутилус Помпилиус». Долгов рассказал, что группа начинала репетировать в подвале деревянного особняка — исторического объекта. Помещение было совсем маленьким, и часть небольшой высоты часть ушла на то, чтобы сделать зеркальный потолок и эстраду.

Памятное место хотят включить в программу посещения музея университета для студентов.

В июне в Екатеринбурге прошел самый крупный музыкальный фестиваль Уральского федерального округа — Ural Music Night. В Екатеринбурге на более чем сотне музыкальных площадок ожидали выступления как молодых музыкантов, так и известных артистов-хедлайнеров — всего около трех тысяч человек.

Общество,Александр Долгов,РААСН,
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