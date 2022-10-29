Россиянам рассказали, когда лучше оставаться анонимными

Наверняка вы уже слышали, что не всегда стоит автоматически давать согласие на обработку персональных данных. Если вы взаимодействуете с органами власти, устраиваетесь на работу или хотя бы уверены в надёжности оператора этих данных, то разрешить можно. Но если информацию просит подозрительный или развлекательный сайт, то давать согласие не стоит. И вот почему.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам декана факультета права Высшей школы экономики Вадима Виноградова, органы власти, банки, вузы и будущий работодатель обычно понимают свою ответственность за хранение информации о человеке.

«Если же вы зашли на сайт, например, развлекательного характера, который предполагает заполнение развёрнутой анкеты, в том числе с указанием личной информации, стоит задуматься — а зачем владельцам ресурса так много знать о вас? Не будут ли переданы эти сведения навязчивым маркетологам или слиты откровенным мошенникам?» — задаётся вопросом юрист.

Только за первое полугодие в России зафиксировали более 300 утечек персональных данных, это в полтора раза больше, чем в 2021 году за тот же период. А их объём вырос аж в 17 раз и составил 188 млн записей.

Специалисты называют причиной недостаточную защищённость информации, прежде всего в коммерческих структурах.