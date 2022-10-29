В Роспотребнадзоре оценили вариант коронавируса «цербер»

Вариант COVID-19 BQ.1.1 «цербер» не опаснее других штаммов «омикрона», однако он более заразный, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной.

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По ее словам, «цербер» переносится легче по сравнению с «дельта»-штаммом и не «тяжелее» его. Сославшись на экспертов, Пшеничная отметила, что новая разновидность коронавируса более заразная по сравнению с прежними вариантами «омикрона». Именно по этой причине необходимо продолжать соблюдать эпидемические мероприятия.