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17 минут назад

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября: новые законы

РИА "ФедералПресс"

Летчикам, шахтерам и достигшим 80-летия повысят пенсии, вывезти красную икру с Камчатки станет сложнее, а место выдачи загранпаспорта изменится. Об этих и других нововведениях ноября – в материале «ФедералПресс».

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Фото: ТАССТАСС

Надбавки к пенсии

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Тем, кто достиг 80-летия, в России с ноября повысят фиксированную выплату – теперь она составит 14 441 рубль в месяц. Претендовать на еще большие суммы можно: если был стаж работы на Крайнем Севере или кто-то находится на иждивении.

Размер выплат также увеличат для летчиков, стаж работы которых больше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Повысят выплаты для горняков и шахтеров.

Сейчас размер доплаты составляет 21 тысячу для летчиков и 5 тысяч для шахтеров.

Красная икра, маркировка воды и электронных сигарет

С 1 ноября вывезти с Камчатки можно будет лишь 10 килограмм икры, при этом ограничение действует как на багаж, так и на ручную кладь. Власти предполагают, что это поможет ограничить вывоз незаконно добытого товара.

Что касается воды, продавцы должны будут заново промаркировать и отчитываться о всех продажах через систему электронного документооборота.

Сигареты должны будут маркировать все страны ЕАЭС. Немаркированные запретят продавать.

Биометрические загранпаспорта будет выдавать МФЦ

Такая норма вступит в силу с 30 ноября. Все будет работать точно так же, как и в МВД. Получателям нужно будет написать заявление на выдачу, получить штрихкод и просканировать его в криптобанке.

Таможня сможет блокировать движение

По правилам, работники таможни могли остановить транспорт для проверки груза, но не могли его преследовать. С 7 ноября немного иначе: если водитель пытается скрыться, то разрешено применить специальные меры.

Банки смогут проверить кредиты мобилизованных

Если мобилизация коснется бизнесмена, то банк вправе отправить запрос в ФНС, чтобы узнать, есть ли на нем кредитные ограничения. Документы по-прежнему может предоставить и сам мобилизованный.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что изменится в жизни россиян с 1 октября: больше пособий переведут на карту «Мир», а получение госуслуг упростят.

Общество,ЕАЭС,
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