Составлен рейтинг необычных вакансий в России

«В подборке собраны необычные вакансии со всей России: где-то нужен небольшой опыт работы, а где-то — не нужен и работодатель готов обучить всему сам. Также среди вакансий — волонтёрские проекты, где оплата не предполагается, но можно принять участие в интересных исследованиях рек Магаданской области, наблюдать за ростом деревьев и ягод и даже участвовать в оцифровке старинных сибирских газет», — уточнили аналитики сервиса SuperJob, которые составили список.