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22 минуты назад

СВО включили в школьную программу

Свободная пресса

В школьную программу включат информацию о причинах начала российской спецоперации на Украине, следует из соответствующего проекта Минпросвещения.

Спецоперацию на Украине включили в школьную программу
Фото: ТАССТАСС

В проекте федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) среднего общего образования указано, что российские школьники должны понимать значимость России в мировой политике начала XXI века, знать о причинах и следствиях воссоединения Крыма с РФ и СВО.

Данные о спецоперации будут включены в курс истории для 11-го класса. Предполагается давать детям информацию и о Минских соглашениях и о событиях на Украине 2014 года и о сопротивлении Донбасса киевской оккупации.

Спецоперация на Украине: последние новости на сегодня

Ранее «СП» писала о том, что Франк-Вальтер Штайнмайер заявил об эпохальном разрыве в отношениях России и Германии.

Общество,Франк-Вальтер Штайнмайер,Минпросвещения России,
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