В школьную программу включат информацию о причинах начала российской спецоперации на Украине, следует из соответствующего проекта Минпросвещения.
В проекте федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) среднего общего образования указано, что российские школьники должны понимать значимость России в мировой политике начала XXI века, знать о причинах и следствиях воссоединения Крыма с РФ и СВО.
Данные о спецоперации будут включены в курс истории для 11-го класса. Предполагается давать детям информацию и о Минских соглашениях и о событиях на Украине 2014 года и о сопротивлении Донбасса киевской оккупации.
Спецоперация на Украине: последние новости на сегодня
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