Названы связанные со здоровьем фобии россиян

«Подавляющее большинство опрошенных (73 процента) не страдают тяжелыми заболеваниями, но почти каждый второй (47 процентов) испытывает постоянный страх заболеть. Среди них, в основном, молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет — 63 процента из числа респондентов. Высокий уровень обеспокоенности проявляют также опрошенные в возрасте от 45 до 54 лет — 54 процента», — говорится в сообщении.