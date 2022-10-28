В российских школах появится начальная военная подготовка

В рамках школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) будет введен модуль «Элементы начальной военной подготовки». Об этом говорится в проекте Федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования (ФООП). Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

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Отмечается, что учеников 10-11-х классов будут учить правилам воинского приветствия, строевой подготовке, обращаться с автоматом Калашникова (АК-74), основам и правилам стрельбы. Также школьники изучат устройство и принципы действия гранат Ф-1 и РГД-5.

Кроме того, они ознакомятся со средствами индивидуальной защиты, изучат правила оказания первой помощи в бою. Еще старшеклассникам расскажут про разные способы переноски раненых с поля боя, сооружения для защиты личного состава.

Модуль также предусматривает изучение действий в современном общевойсковом бою, состав и вооружение мотострелкового отделения на БМП, инженерное оборудование позиции солдата, способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке.