В «Артеке» представили лучшие идеи проекта «Развитие движения глазами детей»

«Говоря о детском движении, у нас многое посвящено проектированию и развитию детского движения. У ребят огромное количество интересных предложений. У нас было четыре финальные презентации и хочется все четыре реализовать. Потому что все содержат в себе хорошие, интересные, яркие предложения. Самое главное — идеи, которые ребята дают, они уже работают. Многое из того, что в прошлом-позапрошлом году предлагали участники "Большой перемены", сейчас уже реализовывается, — отметил он. — Очень много предложений у ребят, что меня порадовало, не про себя, а про своих родителей, наставников. Ребята предлагали очень интересные проекты и в «Большой перемене», и в Детском движении, которые вовлекают родителей вместе с детьми. Кстати, на платформе "Большой перемены" сейчас более 160 000 родителей, которые вместе с детьми вовлечены в постоянную работу. И "добрые субботы", и волонтерская деятельность, и то же движение "Мы вместе"».