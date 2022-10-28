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7 минут назад

Спрос россиян на переезд в Таиланд вырос в пять раз

FBM.ruиещё 1

В сентябре 2022 г. россияне в 5 раз сильнее захотели переехать в Таиланд — количество связанных с этим запросов увеличилось сразу на 406% по сравнению с августом.

Спрос россиян на переезд в популярную курортную страну вырос в пять раз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечают эксперты, это самый крупный месячный прирост числа обращений за всю историю наблюдений. Рост числа запросов о нюансах переезда в Таиланд, который был отмечен в сентябре 2022 г., прервал пятимесячный период затишья — с апреля по август, когда интерес россиян к этим темам снижался.

Помимо этого, в сентябре 2022 г. число связанных с переездом запросов оказалось в 8 раз выше (+ 707%), чем в тот же месяц в 2021 г., и в 12 раз — чем в 2020 г. Как отмечается, в целом за 9 месяцев 2022 г. интерес россиян к переезду в Таиланд вырос на 234% относительно результата за аналогичный период прошлого года и на 264% относительно 9 месяцев 2020 г.

Не так давно аналитикам удалось выяснить, что россияне бросились снимать жилье в Таиланде — в сентябре спрос на аренду в популярной курортной стране увеличился примерно в 2 раза по сравнению с августом. Специалисты подчеркнули, что интерес россиян к съемным объектам в Таиланде увеличивается третий месяц подряд. Отрицательная динамика к жилью для аренды фиксировалась лишь дважды с начала 2022 г.

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