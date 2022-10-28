Депутата Госдумы Чилингарова госпитализировали

83-летнего депутата Госдумы Артура Чилингарова госпитализировали в больницу Управделами президента из-за осложнений после перенесённого COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Чилингаров пожаловался врачам на общую слабость, высокую температуру и недомогание. Его состояние оценивают как средней тяжести. Чилингаров прошёл длительное и тяжёлое лечения от коронавируса, а теперь столкнулся с симптомами последствий болезни.

Сейчас депутат находится под наблюдением администрации. Уточняется, что Чилингарова каждый день навещает главный врач или его заместитель.