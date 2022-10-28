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53 минуты назад

Депутата Госдумы Чилингарова госпитализировали

Елена Прошина

83-летнего депутата Госдумы Артура Чилингарова госпитализировали в больницу Управделами президента из-за осложнений после перенесённого COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Депутата Госдумы Чилингарова госпитализировали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чилингаров пожаловался врачам на общую слабость, высокую температуру и недомогание. Его состояние оценивают как средней тяжести. Чилингаров прошёл длительное и тяжёлое лечения от коронавируса, а теперь столкнулся с симптомами последствий болезни.

Сейчас депутат находится под наблюдением администрации. Уточняется, что Чилингарова каждый день навещает главный врач или его заместитель.

Ранее учёные обнаружили, что пожилые люди хуже переносят коронавирус из-за возрастных мутаций.

Общество,Артур Чилингаров,Госдума,
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