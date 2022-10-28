В Узбекистане назвали число приехавших россиян

За последние три месяца на территорию Узбекистана въехали почти 190 тыс. граждан России . Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство «УзА».

«За последние три месяца 2022 года в Узбекистан прибыло в общей сложности 189 175 граждан России. Из них 121 тыс. 757 мужчин и 67 тыс. 688 женщин», — говорится в сообщении Главного управления миграции и гражданства МВД республики.

Также уточняется, что всего за 9 месяцев текущего года в Узбекистан въехало 318 156 россиян.

Ранее спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко сообщила, что всем гражданам России гарантировано Конституцией право уехать из страны и вернуться обратно. Она выразила уверенность, что большинство из тех, кто в последние месяцы принял решение уехать из страны, вернутся домой. При этом она подчеркнула, что те, кто «поливают грязью» Россию после отъезда, должны остаться за рубежом.