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57 минут назад

В Узбекистане назвали число приехавших россиян

Елена Прошина

За последние три месяца на территорию Узбекистана въехали почти 190 тыс. граждан России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство «УзА».

В Узбекистане назвали число приехавших россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За последние три месяца 2022 года в Узбекистан прибыло в общей сложности 189 175 граждан России. Из них 121 тыс. 757 мужчин и 67 тыс. 688 женщин», — говорится в сообщении Главного управления миграции и гражданства МВД республики.

Также уточняется, что всего за 9 месяцев текущего года в Узбекистан въехало 318 156 россиян.

Узбекистан высказался о депортации россиян на фоне мобилизации

Ранее спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко сообщила, что всем гражданам России гарантировано Конституцией право уехать из страны и вернуться обратно. Она выразила уверенность, что большинство из тех, кто в последние месяцы принял решение уехать из страны, вернутся домой. При этом она подчеркнула, что те, кто «поливают грязью» Россию после отъезда, должны остаться за рубежом.

Общество,Валентина Матвиенко,
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