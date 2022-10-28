С 30 октября аэропорт Шереметьево перейдет на осенне-зимнее расписание полетов, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

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«Международный аэропорт Шереметьево с 30 октября переходит на осенне-зимнее расписание полетов, которое будет действовать по 26 марта 2023 года. В период зимней навигации полеты из Шереметьево запланированы по 105 маршрутам (60 внутренних и 45 международных). Базовый перевозчик аэропорта Шереметьево «Аэрофлот» в предстоящем осенне-зимнем сезоне продолжит выполнять полеты по разветвленной маршрутной сети, из них 40 направлений - по городам России, 28 направлений - в государства СНГ и страны дальнего зарубежья», - говорится в сообщении.

Кроме того, «Аэрофлот» возобновит рейсы по востребованным туристическим маршрутам - Гоа (Индия), Бангкок и Пхукет (Таиланд). Еще авиакомпания продолжит выполнять полеты по популярным в зимнем сезоне направлениям - Мале (Мальдивы), Дели (Индия), Коломбо (Шри-Ланка), Дубай (ОАЭ), Хургада, Шарм-эш-Шейх (Египет) и Сейшелы.

Уточняется, что с переходом на зимнюю навигацию запланировано возобновление полетов лоукостера «Победа» из аэропорта Шереметьево. Так, первый рейс «Победы» из Шереметьево состоится 30 октября по маршруту Москва - Владикавказ, а с ноября программа полетов авиакомпании расширится, и в зимний период рейсы будут осуществляться по 25 направлениям.

Также авиакомпания Nordwind Airlines продолжит выполнять полеты по открытым в летнем сезоне маршрутам на курорты Кубы - Варадеро и Кайо-Коко.