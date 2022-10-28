В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
16 минут назад

В "Большой перемене" приняли участие 60 тыс. школьников из новых регионов России

ТАССиещё 3

Более 60 тыс. школьников из новых российских регионов - ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей - приняли участие в конкурсе "Большая перемена" (проект АНО "Россия - страна возможностей"). Об этом в пятницу сообщил журналистам первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В «Большой перемене» приняли участие 60 тысяч школьников из новых регионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У нас более 60 тыс. ребят из четырех новых российских регионов участвовало. <...> Часть ребят, поскольку заявки на конкурс подавали еще в прошлом году, тогда еще не имели российского гражданства. Поэтому они участвовали в международном треке и там побеждали", - сказал он в международном детском центре "Артек", где с 23 по 28 октября проходит финал конкурса "Большая перемена".

По итогам финала в "Артеке" победителями "Большой перемены" стали 600 школьников, из которых 300 - ученики 11-х классов и 300 - ученики 9-10-х классов. Победители среди учеников 11-х классов получат по 1 млн рублей на образование, а ученики 9-10-х классов - по 200 тыс. рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие.

Общество,Сергей Кириенко,Администрация Президента РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители