В «Большой перемене» приняли участие 60 тысяч школьников из новых регионов

"У нас более 60 тыс. ребят из четырех новых российских регионов участвовало. <...> Часть ребят, поскольку заявки на конкурс подавали еще в прошлом году, тогда еще не имели российского гражданства. Поэтому они участвовали в международном треке и там побеждали", - сказал он в международном детском центре "Артек", где с 23 по 28 октября проходит финал конкурса "Большая перемена".