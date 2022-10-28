В «Большой перемене» приняли участие 60 тысяч школьников из новых регионов

Более 60 тыс. школьников из новых российских регионов - ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей - приняли участие в конкурсе "Большая перемена" (проект АНО "Россия - страна возможностей"). Об этом в пятницу сообщил журналистам первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"У нас более 60 тыс. ребят из четырех новых российских регионов участвовало. <...> Часть ребят, поскольку заявки на конкурс подавали еще в прошлом году, тогда еще не имели российского гражданства. Поэтому они участвовали в международном треке и там побеждали", - сказал он в международном детском центре "Артек", где с 23 по 28 октября проходит финал конкурса "Большая перемена".
По итогам финала в "Артеке" победителями "Большой перемены" стали 600 школьников, из которых 300 - ученики 11-х классов и 300 - ученики 9-10-х классов. Победители среди учеников 11-х классов получат по 1 млн рублей на образование, а ученики 9-10-х классов - по 200 тыс. рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие.